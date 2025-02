Compartir

Este martes 27 de febrero se aprobó por unanimidad en la Asamblea Nacional (AN) el Proyecto de Acuerdo en ocasión a la firma del decreto de Canonización del Dr. José Gregorio Hernández, con el fin de acordar elevar su reliquia al Panteón Nacional.

El diputado de la AN, Nicolás Maduro Guerra, fue el encargado de presentar dicho proyecto, en el que resaltó que este acontecimiento era esperado por toda Venezuela desde hace un siglo, además de ser una profunda transcendencia para la fe, para la historia y la identidad de la nación.

Recordó, «que la firma de la canonización para el próximo santo de Venezuela por parte del papa Francisco, es un reconocimiento a la santidad de un hombre que ya era santo en el corazón del pueblo venezolano».

El Dr. José Gregorio Hernández fue un hombre que dedicó su vida a la medicina y atender a los más humildes, así como al servicio de la justicia social.

Reliquia de José Gregorio Hernández

Al proyecto de acuerdo le será incorporada la propuesta del diputado José Gregorio Correa de llevar una reliquia de José Gregorio Hernández al Panteón Nacional, la cual fue avalada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez

“Avalo la propuesta del diputado Correa de que una reliquia del Santo de los pobres repose junto a los héroes de la Patria, y solicito se incorpore en el proyecto de acuerdo”, dijo Rodríguez.

“No hay un hogar que no tenga un testimonio, no hay un hogar que no haya elevado un oración en un momento de dificultad y sobre todo en una situación de salud”, manifestó.

Entre los acuerdos presentados y aprobados está declarar como día de júbilo nacional la fecha que designe el Vaticano para la Canonización del Dr. José Gregorio Hernández, además de promover la vida y obra del venerable.

