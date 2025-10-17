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La delegación venezolana vivió con éxito la segunda jornada de competencias del Clasificatorio de Remo que se realiza en Petén, Guatemala, al conquistar cuatro medallas de oro, rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe (CAC) Santo Domingo 2026.

El equipo nacional abrió el medallero el jueves con una destacada actuación en el doble par mixto, modalidad que debutó en esta edición del evento.

La dupla conformada por Keila García y Ricardo Mora se alzó con la primera medalla de oro para el país con tiempo de 7:11:87 imponiéndose ante las representaciones de Guatemala y República Dominicana.

Remo venezolano conquista Guatemala

Posteriormente, el éxito continuó con Naomi Suazo y Jaime Machado, quienes dominaron la prueba del doble sin mixto con tiempo de 8:13:53 para alcanzar otra medalla de oro para Venezuela al superar nuevamente a las duplas de República Dominicana (plata) y Guatemala (bronce). Al mismo tiempo, en la modalidad cuatro sin femenino, el equipo conformado por Luisa Rodríguez, Rollos De Zairet, Naomi Soazo y Scarlet Álvarez, lograron el tercer lugar con un tiempo de 7:46:51, superadas por México en el primer lugar y Cuba en el segundo lugar.