La delegación venezolana vivió con éxito la segunda jornada de competencias del Clasificatorio de Remo que se realiza en Petén, Guatemala, al conquistar cuatro medallas de oro, rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe (CAC) Santo Domingo 2026.
El equipo nacional abrió el medallero el jueves con una destacada actuación en el doble par mixto, modalidad que debutó en esta edición del evento.
Remo venezolano conquista Guatemala
Al mismo tiempo, en la modalidad cuatro sin femenino, el equipo conformado por Luisa Rodríguez, Rollos De Zairet, Naomi Soazo y Scarlet Álvarez, lograron el tercer lugar con un tiempo de 7:46:51, superadas por México en el primer lugar y Cuba en el segundo lugar.
El combinado nacional continuará su participación en las próximas finales con la mirada puesta en asegurar el máximo número de cupos posibles de clasificados para los Juegos CAC Santo Domingo 2026.
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