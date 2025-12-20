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Renato Núñez bateó tres jonrones en un juego y Magallanes venció a Cardenales de Lara con pizarra de 11×6 en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Núñez anotó la primera del Magallanes en la parte alta del segundo con batazo de vuelta completa.

En la parte de arriba del quinto, bateó el segundo de la noche y luego en el octavo. Los turcos abrieron el juego a su favor en la parte alta del séptimo, al fabricar cuatro carreras. Lara había montado ataques pero las jugadas de doble matanza cortaban las esperanzas.

Tucupita Marcano volvió a colocar ventaja al Magallanes con un jonrón con dos en bases en la parte alta del noveno. Esto luego que Cardenales se acercara peligrosamente en el octavo tramo.

Resultados de hoy

Águilas del Zulia 14, Leones del Caracas 6

Tiburones de La Guaira 6, Caribes de Anzoátegui 3

Renato Núñez bateó tres jonrones y los juegos para mañana

5:00 p.m. Tiburones visita a Magallanes en Valencia

5:00 p.m. Tigres de mide a Águilas en Maracaibo.

7:00 p.m. Cardenales ante Leones en el Monumental.

7:00 p.m. Caribes ante Bravos en Nueva Esparta.

PIZARRA DEL 19 DE DICIEMBRE EN LA LVBP

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