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Renato Núñez guió a Magallanes al triunfo ante Bravos y sigue luchando

By Danny Valdiviezo
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Renato Núñez guió a Magallanes

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Danny Valdiviezo
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Renato Núñez guió a Magallanes al triunfo ante Bravos de Margarita, los turcos vencieron a los margariteños con pizarra de 12×2. Magallanes atacó temprano anotando ante Félix Doubront.

Núñez se convirtió en el primer bateador en despachar dos batazos con las bases llenas. En el primer capítulo bateó el primer Grand Slam y luego en el séptimo tramo. Magallanes pudo batear más de 13 imparables.

Renato Núñez guió a Magallanes

El lanzador turco Yohander Méndez pudo transitar un total de cinco entradas, solo le conectaron tres imparables, no le fabricaron carreras, otorgó dos bases por bolas y ponchó a uno.

A pesar de tener complicaciones Méndez pudo tener control de los envíos para poder tener a raya a los margariteños.

Juegos para mañana jueves

7:00 p.m. en Valencia, Cardenales visita a Navegantes, en el estadio José Bernardo Pérez.

7:00 p.m. en Maracaibo, Caribes contra Águilas, en el estadio Luis Aparicio “El Grande”.

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