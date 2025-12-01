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Para rendir la pintura de caucho, dilúyela gradualmente con agua limpia mientras bates, pero sin exagerar para no perder su poder cubriente. Es crucial mezclar bien y luego colar la pintura para eliminar grumos antes de aplicarla.

Rendir la pintura de caucho, preparación y dilución

Agrega agua gradualmente: Añade pequeñas cantidades de agua limpia a la pintura y mezcla bien.

No te excedas: Agregar demasiada agua resultará en una menor cobertura y un acabado de menor calidad.

Dilución ideal: La dilución más común para pinturas de caucho y látex suele ser entre un 15% y un 25% de agua por cada unidad de pintura, aunque esto puede variar.

Mezcla a fondo: Usa una varilla o batidor para asegurarte de que el agua se integre por completo con la pintura, hasta obtener una mezcla homogénea.

Antes de pintar

Prepara la superficie: Aplica un sellador vinílico transparente sobre la pared para sellar la porosidad. Esto ayudará a que la pintura rinda mejor y se adhiera correctamente.

Cuela la pintura: Pasa la mezcla de pintura a través de un colador fino o una malla para eliminar cualquier grumo o residuo que pueda haber quedado durante la mezcla.

Haz una prueba: Antes de pintar toda la pared, aplica una pequeña cantidad de pintura en una zona discreta para verificar que el resultado sea el esperado y la consistencia sea la correcta.

Qué hacer si la pintura está seca

Evalúa la pintura: Si la pintura está completamente seca y dura, es mejor desecharla.

Recupera la pintura semi-seca: Si solo hay una capa seca en la superficie, retírala cuidadosamente con una espátula. Luego, puedes agregarle agua fría y mezclar poco a poco hasta que recupere su consistencia.

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