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Renovación de cédula sin cita se extiende dijo el Saime

By Danny Valdiviezo
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Renovación de cédula sin cita

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Danny Valdiviezo
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La renovación de cédula sin cita se extiende esta semana, dijo el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Mediante un comunicado en sus redes informaron sobre el operativo.

Para aquellas personas que aun no han podido tramitar el documento de identidad sin cita pueden hacerlo esta semana. Desde el año pasado se vienen haciendo distintos operativos del Saime en el país.

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“Les informamos que continúa la jornada de Renovación de Cédula y Verificación de Datos sin cita hasta el 06 de febrero”; comentó el Servicio. Recuerda que la misma es sin cita solo tienes que llevar una copia de la partida de nacimiento.

Renovación de cédula sin cita

Renovación de cédula sin cita se extiende y los horarios

Todas las oficinas en el Territorio Nacional.

Mayores de 18 años.

Desde las 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

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Saime se activa en todo el país con el programa Cada rincón de la Patria

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