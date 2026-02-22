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Un enorme socavón sorprendió a los conductores en la avenida Bartolomé Salom de Puerto Cabello este fin de semana, se pudo conocer que ya se encuentra en reparación.

El agujero afectó la transitabilidad en el sector La Flecha, generando una situación de emergencia que obligó al cierre preventivo de una parte de la importante arteria vial.

El colapso del pavimento fue producto de una erosión subterránea causada por el flujo de aguas pluviales, lo que terminó por socavar las bases de la carretera. Equipos de Invialca y diversos cuerpos de seguridad se desplegaron de inmediato para evitar accidentes. Así mismo guiar a los transportistas que circulaban por la zona al momento del incidente.

Reparación socavón en Puerto Cabello

Autoridades de la Alcaldía de Puerto Cabello e Hidrocentro confirmaron que el tramo afectado será reparado de forma prioritaria este mismo fin de semana. En el sitio ya se encuentra desplegada la maquinaria pesada necesaria para iniciar el saneamiento del terreno, el relleno de la base y la posterior colocación de la nueva carpeta asfáltica.

Una comisión mixta integrada por los Bomberos, la Policía Municipal y la PNB mantiene el resguardo del área. Por otro lado, los ingenieros trabajan en la solución técnica definitiva. El objetivo es restablecer el flujo vehicular lo antes posible, garantizando que la estructura del suelo sea estable.

Previsiones para el retorno

Se recomienda a todos los conductores y turistas que regresan de las costas carabobeñas estar atentos a las señalizaciones de desvío. Las labores de reparación se mantendrán activas de forma continua hasta que la vía sea declarada nuevamente segura para el tránsito.

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