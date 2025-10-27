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Un hombre identificado como Luigi Gedler de 31 años, quien se desempeñaba como delivery, falleció tras un fatal accidente en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, Caracas.

El siniestro tuvo lugar la mañana de este viernes 24 de octubre, a la altura del sector La California, en el sentido que se dirige hacia el este de la capital.

La información fue confirmada por el General Pablo Antonio Palacios, comandante general del cuerpo de bomberos del Distrito Capital, y quien además corroboró la identidad del fallecido en el lugar de los hechos.

Según los primeros detalles recabados por las autoridades competentes, Gedler conducía una motocicleta marca Beracuando, por razones aún bajo investigación, perdió el control de su vehículo.

Este descontrol resultó en un violento impacto contra una camioneta marca Toyota Hilux, de color blanco y que portaba la placa A90CI8D, complicando la escena del accidente.

Repartidor falleció en Caracas

La fuerza de la colisión fue tal que al arribar los equipos de rescate y auxilio, el personal del cuerpo de bomberos solo pudo confirmar el deceso inmediato del motorizado.

Las autoridades presentes en el sitio han manejado la hipótesis de que las condiciones climáticas pudieron haber sido un factor determinante en este lamentable desenlace.

Se reportó que para el momento del accidente, el pavimento de la autopista se encontraba considerablemente húmedo a causa de las lluvias recientes que han caído sobre la capital.

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