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La mañana de este sábado 10 de enero se registró un accidente de tránsito en la Autopista del Este, a la altura del kilómetro 168, especificamente frente del Centro Comercial Sambil Valencia, que dejó como saldo dos personas lesionadas.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 9:00 a.m., en la transitada arteria vial.

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Accidente frente al Sambil Valencia

Según reportes preliminares de Invialca, el siniestro involucró dos vehículos tipo camioneta, cuyas causas exactas aún están bajo investigación por parte de los cuerpos de seguridad.

Los lesionados fueron estabilizadas en el sitio y trasladadas de emergencia hasta el Hospital Ángel Larralde de Naguanagua para su respectiva evaluación médica, informó Invialca en sus redes sociales.

Es importante destacar que el resto de los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos tras el impacto.

Funcionarios de seguridad del estado Carabobo se encuentran en el lugar y se desplegaron en la zona para resguardar la escena y gestionar el flujo vehicular.

El accidente genera retención de vehículos en la Autopista del Este mientras se realizan las labores de remoción de la unidades involucradas y la limpieza de la vía. Se recomienda a los conductores tomar previsiones o rutas alternas, mientras se restablece la normalidad total en el paso.

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