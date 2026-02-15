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Este fin de semana, habitantes y autoridades reportaron una crecida repentina del Río Guanare, producto de las intensas y prolongadas lluvias registradas en las zonas montañosas del municipio Sucre, específicamente en las cabeceras de Biscucuy.

El fenómeno, conocido localmente como una «creciente», sorprendió a los equipos logísticos que ya se encontraban desplegados en las riberas del río para las tradicionales jornadas de Carnaval 2026.

Crecida del Río Guanare

Según los reportes preliminares de los organismos de seguridad, el incremento del volumen de agua fue tan veloz que no permitió el resguardo de gran parte del mobiliario técnico instalado.

El desbordamiento del cauce afectó directamente tarimas, equipos de sonido, carpas y estructuras livianas destinadas a la recreación de los temporadistas. Afortunadamente, y gracias a la rápida reacción de los presentes, no se reportan personas lesionadas ni pérdidas humanas.

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