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Los habitantes de la urbanización Piñonal denunciaron envenenamiento de gatos en Maracay, estado Aragua. En la calle Briceño Méndez reportaron varios felinos muertos al suministrarles comida con veneno.

Los gatos que recorren las calles de esa zona ubicada cerca de la avenida Maracay quedaron muertos en varias casas. Una mujer denunció que solo en su casa quedaron dos mininos fallecidos luego de comer comida envenenada.

Envenenamiento de gatos en Maracay

Las personas indicaron que el hecho genera preocupación como indignación. Hacen un llamado a los responsables de este hecho, dijeron que esperan que las autoridades inicien una investigación por este hecho.

En el referido urbanismo hay personas que alimentan a los gatos, pero ahora piden investigación y castigo para los culpables. Como es conocido hay una ley contra el maltrato animal.

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