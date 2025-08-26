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Fuertes lluvias en la ARC luego del peaje de Hoyo de la Puerta fueron reportadas hoy. Desde horas de la madrugada hay fuertes aguaceros en la zona del estado Miranda como en la entrada de Caracas.

Dichos aguaceros con vientos además de descargas eléctricas en la zona de Tazón, Miranda como en la entrada a la capital. Por lo cual se hace un llamado a manejar con prudencia en esta zona de la Autopista Regional del Centro.

Fuertes lluvias en la ARC

Hay tramos con lluvias como otros nublados y despejados, pero con pavimento húmedo a esta hora de la mañana. Recuerda manejar a una velocidad moderada cuando hay lluvias.

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