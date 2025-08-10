Compartir

Lluvias y lloviznas en varias zonas de Carabobo reportaron a esta hora de la tarde, en el oriente de la entidad en los municipios Diego Ibarra como en zonas de San Joaquín. De igual modo, en áreas de Carlos Arvelo.

Sur del estado Carabobo, además de lloviznas en zonas de San Diego como en Naguanagua, Guacara, Los Guayos y áreas nubladas en Valencia. En Maracay permanece la lluvia desde las once de la mañana, la misma de manera suave.

Mucha precaución en autopistas como en avenidas y calles del estado Carabobo en caso de lluvia.

