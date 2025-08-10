domingo, agosto 10, 2025
spot_img
PortadaRegionesCarabobo

Reportan lluvias y lloviznas en varias zonas de Carabobo

By Redacción Carabobo
0
5
Reportan lluvias y lloviznas en varias zonas de Carabobo
Parte del cielo del centro del país a esta hora.

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Lluvias y lloviznas en varias zonas de Carabobo reportaron a esta hora de la tarde, en el oriente de la entidad en los municipios Diego Ibarra como en zonas de San Joaquín. De igual modo, en áreas de Carlos Arvelo.

Sur del estado Carabobo, además de lloviznas en zonas de San Diego como en Naguanagua, Guacara, Los Guayos y áreas nubladas en Valencia. En Maracay permanece la lluvia desde las once de la mañana, la misma de manera suave.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¿Cuáles son los municipios con más parroquias en el estado Carabobo?

Lluvias y lloviznas en varias zonas de Carabobo

Mucha precaución en autopistas como en avenidas y calles del estado Carabobo en caso de lluvia.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¡Atentos! Nuevas tarifas del peaje en Carabobo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Boxeador que golpeó a un niño en Caracas será imputado por el Ministerio Público
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital