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Un nuevo terremoto de magnitud 6,7 sacudió este viernes, 12 de diciembre el norte de Japón, pocos días después de un potente sismo en la misma zona que dejó al menos 33 heridos, detalló en un mensaje la Agencia Meteorológica de Japón.

El seísmo se ha registrado a una profundidad de unos 20 kilómetros en el mar junto a las costas de la prefectura de Aomori, alrededor de las 11:44 hora local (03:44 GMT). La Agencia ha declarado también una alerta de tsunami con olas de hasta un metro tras el temblor, pero se ha levantado unas dos horas y media después de ser activada.

El pasado lunes, un fuerte terremoto de magnitud 7,5 ocurrido en la misma zona dejó 33 heridos, además de obligar a suspender clases y evacuar varias viviendas por la posibilidad de derrumbes.

El seísmo de este viernes ha alcanzado una intensidad máxima de 4 en la escala sísmica japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo.

Sin registro de daños ni heridos, por el momento

De momento, no se han registrado daños o heridos, aunque la empresa de transportes JR East confirmó retrasos en la ruta del tren bala entre Sendai y Shin Aomori, en el noreste del archipiélago.

La central nuclear de Onagawa, ubicada en la prefectura de Miyagi (noreste), no ha detectado irregularidades en sus operaciones, mientras que la de Tomari, en Hokkaido (norte), está revisando si se han producido daños en las instalaciones, que no están operativas, recoge la cadena pública japonesa NHK.

‘Anillo de Fuego’

Japón se asienta sobre el llamado ‘Anillo de Fuego’, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

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