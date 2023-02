Compartir

Usuarios de la red social Twitter reportan, este sábado 11 de febrero, que el portal del Banco Bicentenario tiene problemas; y no pueden ingresar.

Según los reportes en las redes sociales, los clientes no pueden acceder a la plataforma, tampoco logran realizar transacciones.

Por los momentos, el Banco Bicentenario no se ha pronunciado al respecto.

Una usuaria reportó que «Ese banco Bicentenario cuando se necesita revisar n saldo siempre esta en mantenimiento».

Me quejo por este medio con respecto al banco bicentenario, cada día que pasa son más deficientes en Internet, no abren la página, uno no puede pagar las deudas por transferencia , pago móvil etc. Todo el tiempo pidiendo disculpas por que tienen problema con los servidores. — henry (@henry57051338) February 11, 2023

En cambio, otro dijo que «Me quejo por este medio con respecto al Banco Bicentenario, cada día que pasa son más deficientes en Internet, no abren la página, uno no puede pagar las deudas por transferencia , pago móvil etc. Todo el tiempo pidiendo disculpas por que tienen problema con los servidores».

EL BANCO BICENTENARIO NO PERMITE EL ACCESO A LA PAGINA DESDE AYER ESTA BLOQUEADO NO HE PODIDO COBRAR — Mayela Sanchez (@Mayela2212) February 11, 2023

