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Los usuarios del Sistema Patria dieron a conocer hoy viernes el retardo en la entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica para los pensionados. El mismo comenzó a cancelarse esta semana.

Las personas de la tercera edad indicaron sobre dicho retardo, recordemos que los pensionados esta semana recibieron el monto de la pensión. Como el de dicho nono que ya había sido cancelado a los trabajadores de la administración pública.

Retardo en la entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica

Como a los jubilados de la administración pública, esperan que el mismo comience a llegar en el transcurso del día o mañana sábado. “Afirman que la asignación va lenta y no han recibido su pago a la fecha”, dijo el sistema.

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