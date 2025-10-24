Política y economíaPortada

Reportan retardo en entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica para los pensionados

By Redacción Noticias24Carabobo
0
62
Retardo en la entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Los usuarios del Sistema Patria dieron a conocer hoy viernes el retardo en la entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica para los pensionados. El mismo comenzó a cancelarse esta semana.

Las personas de la tercera edad indicaron sobre dicho retardo, recordemos que los pensionados esta semana recibieron el monto de la pensión. Como el de dicho nono que ya había sido cancelado a los trabajadores de la administración pública.

Retardo en la entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica

Como a los jubilados de la administración pública, esperan que el mismo comience a llegar en el transcurso del día o mañana sábado. “Afirman que la asignación va lenta y no han recibido su pago a la fecha”, dijo el sistema.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¿Qué pasará con la Plataforma Magis Tv?

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Ministerio Público investigará el homicidio del funcionario de la PNB en Valencia
Artículo siguiente
Colisión de moto y vehículo en Los Guayos dejó una persona lesionada
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes