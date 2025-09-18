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Un accidente con una gandola nodriza en la ARC frente a la bomba Los Guayos II, fue reportado esta mañana. El vehículo pesado quedó en la cuneta de la estación de servicio, sentido Maracay.

Autoridades viales se encuentran en el sitio, al igual que grúas que se van a encargar de extraer la gandola.

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Accidente con una gandola nodriza en la ARC

Se hace el llamado a conducir con prudencia, cumpliendo con las normas impuestas por el INTT.

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