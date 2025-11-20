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Un accidente de moto y gandola en la Autopista del Este fue reportado hoy jueves 20 de noviembre en horas de la mañana. El hecho ocurrió diagonal al parque de diversiones Dito Park.

Se pudo conocer fue llevado a un centro de salud para ser atendido, las autoridades viales del estado Carabobo se encuentran en el sitio. Este se encontraba debajo de la gandola en la arteria vial.

Accidente de moto y gandola

Reportaron tráfico lento en ambos sentidos, por este accidente. Como hacemos el llamado a transitar con mucha prudencia acatando las normas impuestas por el INTT. Manejar a una velocidad moderada.

No adelantar bruscamente, si vas en moto, porta siempre el casco, además de guantes y la indumentaria adecuada. Evita siempre circular por el hombrillo, y muy pendiente de los vehículos accidentados en la vía.

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