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Reportaron accidente de tránsito en la Autopista Valencia-Puerto Cabello

By Redacción Noticias24Carabobo
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Accidente Autopista Valencia Puerto Cabello

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La tarde de este viernes 2 de diciembre, fue reportado un accidente de tránsito en el kilómetro 189 de la Autopista Valencia – Puerto Cabello.

El suceso ocurrió cuando un vehículo de carga liviana perdió el control e impactó contra un objeto fijo en la mencionada arteria vial.

Tras recibir el reporte, las unidades de apoyo de Invialca se desplegaron en el sitio para ejecutar el protocolo de seguridad correspondiente.

Accidente en la Autopista Valencia-Puerto Cabello

De acuerdo con el reporte oficial de Invialca en redes sociales, el evento no dejó personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Cerca de las horas finales de la tarde, Invialca confirmó que la unidad fue retirada con éxito y el tránsito se encuentra totalmente operativo en ambos sentidos de la autopista, garantizando la movilidad de los usuarios que se desplazan hacia la costa carabobeña.

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