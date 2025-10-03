PortadaRegionesCarabobo

Reportaron accidente en la ARC tramo Los Guayos

By Danny Valdiviezo
0
159
accidente en la ARC tramo Los Guayos
Foto: Canal de Emergencia.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Un accidente en la ARC tramo Los Guayos fue reportado a las 6:00 de la mañana de hoy viernes 3 de octubre de 2025. El siniestro ocurrió sentido Los Guayos Guacara, al lugar se reportaron autoridades viales del estado Carabobo.

El vehículo color blanco quedó en la zona verde de la arteria vial, un sujeto que iba a bordo del carro fue atendido por paramédicos de Invialca. «Sin lesiones aparentes, solo se reportaron daños materiales, sin daños al patrimonio público», dijo el canal de emergencia.

Accidente en la ARC tramo Los Guayos

En el lugar estuvo una grúa para extraer el vehículo como una ambulancia para brindar atención prehospitalaria. El hecho se suma a los ocurridos en la Autopista Regional del Centro en lo que va de año.

NO DEJES DE LEER AHORA: Alias El Bombi, peligroso delincuente falleció durante intervención legal en Antímano

Se hace un llamado a conducir con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como del país, manteniendo las normas impuestas por el INTT. Circulando por un solo canal a una velocidad moderada, portando siempre abrochado el cinturón de seguridad.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Funcionaria de Protección Civil falleció en volcamiento de ambulancia en Yaracuy

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Funcionaria de Protección Civil falleció en volcamiento de ambulancia en Yaracuy
Artículo siguiente
¡Video viral!, Carú y sus cachorros ya se dejan ver en Mérida
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes