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Un accidente en la ARC tramo Los Guayos fue reportado a las 6:00 de la mañana de hoy viernes 3 de octubre de 2025. El siniestro ocurrió sentido Los Guayos Guacara, al lugar se reportaron autoridades viales del estado Carabobo.

El vehículo color blanco quedó en la zona verde de la arteria vial, un sujeto que iba a bordo del carro fue atendido por paramédicos de Invialca. «Sin lesiones aparentes, solo se reportaron daños materiales, sin daños al patrimonio público», dijo el canal de emergencia.

Accidente en la ARC tramo Los Guayos

En el lugar estuvo una grúa para extraer el vehículo como una ambulancia para brindar atención prehospitalaria. El hecho se suma a los ocurridos en la Autopista Regional del Centro en lo que va de año.

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Se hace un llamado a conducir con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como del país, manteniendo las normas impuestas por el INTT. Circulando por un solo canal a una velocidad moderada, portando siempre abrochado el cinturón de seguridad.

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