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Reportaron un accidente en la Autopista del Este en la curva antes del distribuidor Fábrica de Cemento. En el hecho vial un motorizado y un vehículo colisionaron quedando el conductor de la moto tendido en el lugar.

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Accidente en la Autopista del Este

El hecho generó larga retención vehicular en ambos sentidos en horas de la mañana. Autoridades de Invialca se encuentran en el sitio, se recomienda a las personas tomar como vía alterna la avenida Bolívar.

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