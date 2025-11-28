Reportaron un accidente en la Autopista del Este en la curva antes del distribuidor Fábrica de Cemento. En el hecho vial un motorizado y un vehículo colisionaron quedando el conductor de la moto tendido en el lugar.
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Accidente en la Autopista del Este
El hecho generó larga retención vehicular en ambos sentidos en horas de la mañana. Autoridades de Invialca se encuentran en el sitio, se recomienda a las personas tomar como vía alterna la avenida Bolívar.
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