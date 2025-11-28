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Reportaron accidente en la Autopista del Este antes del distribuidor Fábrica de Cemento (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Accidente en la Autopista del Este

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Danny Valdiviezo
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Reportaron un accidente en la Autopista del Este en la curva antes del distribuidor Fábrica de Cemento. En el hecho vial un motorizado y un vehículo colisionaron quedando el conductor de la moto tendido en el lugar.

Accidente en la Autopista del Este

El hecho generó larga retención vehicular en ambos sentidos en horas de la mañana. Autoridades de Invialca se encuentran en el sitio, se recomienda a las personas tomar como vía alterna la avenida Bolívar.

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SourceCanal de Emergencia, JNCH
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