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El ahogamiento de un joven en Bahía de Cata fue reportado la tarde de este domingo 15 de febrero de 2026. El menor de edad había llegado al lugar para un día de playa pero falleció por inmersión.

En el municipio Costa de Oro en el estado Aragua, los directivos del INEA en esa entidad reportaron sobre el ahogamiento del joven, dijo el Canal de Emergencia. A las cuatro y 50 de la tarde ocurrió el triste hecho.

Ahogamiento de un joven en Bahía de Cata

Enseguida los rescatistas hicieron el esfuerzo pero este estaba sin signos vitales en el conocido espacio acuático. El menor de edad quedó identificado como Whashanl Yavier Casas Meneses de 16 años de edad.

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Casas Meneses había llegado desde Cagua, estado Aragua y vivía en la urbanización Andrés Bello. Las autoridades siguen monitoreando de forma permanente los espacios acuáticos del país, entre ellas playas como ríos en este Operativo de Carnaval 2026.

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