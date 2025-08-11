domingo, agosto 10, 2025
Sucesos

Reportaron ahogamiento de un joven en el Río Orinoco

Redacción Noticias24Carabobo
ahogamiento de un joven en el Río Orinoco

El ahogamiento de un joven en el Río Orinoco fue reportado hoy en el sector Ciudad Orinoco (anteriormente conocida como Soledad).

Las autoridades fluviales estaban en la búsqueda del joven Andri Cedeño, quien se ahogó en el Río Orinoco. Andri, de 16 años, era vecino del sector Pinto Salinas y pertenecía a la familia Cedeño., muy conocida en esa zona.

Ahogamiento de un joven en el Río Orinoco

Se informó que el adolescente perdió la vida mientras se bañaba en el río en la tarde de hoy, 10 de agosto.

Boxeador que golpeó a un niño en Caracas será imputado por el Ministerio Público

Debido a este trágico incidente, se espera que el Alcalde Hernán Rodríguez emita un decreto prohibiendo el baño en el Orinoco. En áreas de los parques Piedra del Medio y Parque Ecológico Inundable, con el objetivo de prevenir futuros accidentes.

