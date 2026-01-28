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Al menos 26 personas resultaron heridas tras una aparatosa colisión entre una unidad de transporte público y un camión cisterna en una de las intersecciones más concurridas de la ciudad: la esquina de la calle 67 (Cecilio Acosta) con la avenida 4 (Bella Vista) en Maracaibo.

El accidente ocurrió aproximadamente a media mañana, involucrando a una buseta perteneciente a la línea Uni 6 y un camión cisterna que portaba rótulos oficiales de la Gobernación del Zulia. Según los reportes preliminares, el estruendo del impacto se escuchó a varias cuadras a la redonda, generando una inmediata conmoción entre transeúntes y comerciantes del sector.

Respuesta de emergencia y traslado de víctimas

Debido a la cantidad de personas afectadas, se desplegó un operativo de emergencia para brindar los primeros auxilios. Según el periodista Lenín Danieri informó, que los 26 heridos debieron ser distribuidos en tres centros hospitalarios distintos de Maracaibo, para garantizar la atención médica oportuna, dada la saturación inicial de las salas de urgencias más cercanas.

El fuerte choque provocó la paralización total del flujo vehicular en la zona, mientras unidades de rescate y civiles colaboraban en la extracción de los pasajeros atrapados en la unidad de transporte colectivo.

Una comisión de la División de Investigaciones de Accidentes de Tránsito Terrestre (Diatt), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), llegó al lugar del suceso para dar inicio a las averiguaciones y determinar las causas.

Algunos transeúntes asomaron que el exceso de velocidad pudo haber sido factor para el estruendoso choque. En todo caso, se espera el resultado de las investigaciones del organismo competente.

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