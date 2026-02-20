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Una colisión de camioneta y una moto en la avenida Cuatricentenaria en Valencia reportaron la noche de ayer jueves 19 de febrero de 2026. Afortunadamente no hubo personas lesionadas en este hecho vial.

El accidente ocurrió a la altura del Colegio Sagrado Corazón al norte de la ciudad. Se pudo conocer que en el incidente involucró a un sujeto que conducía una moto y una camioneta color blanco.

Colisión de camioneta y una moto en la avenida Cuatricentenaria en Valencia

Según personas que estaban en el lugar, la persona que conducía la camioneta intentó dar un giro cuando el semáforo estaba en rojo, colisionando con el motorizado. El cual estaba detenido en el cruce.

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El motorizado resultó ileso en el hecho vial. Hacemos el llamado a conducir con mucha prudencia por las avenidas de Valencia como de todo el país. Cumpliendo con las normas impuestas por el INTT.

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