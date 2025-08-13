Compartir

La colisión de tres vehículos en la pasarela de La Adobera en la Autopista del Este fue reportada anoche a las 11:30. La misma fue atendida por Invialca y otras autoridades viales del estado Carabobo.

En el accidentes estuvieron involucrados tres vehículos, una camioneta pick up color vinotinto como dos vehículos sedan. Enseguida el accidente fue atendido y comisiones se encargaron del despeje de la vía.

Comisiones mixtas de los cuerpos de emergencia se presentaron en el lugar. Estuvieron paramédicos de Invialca, atendiendo la situación ya que habían personas atrapadas dentro de los vehículos.

Además de funcionarios del Instituto de Vialidad del estado Carabobo estuvieron agentes de la Policía del estado Carabobo. Como también de la Policía Nacional Bolivariana en el lugar controlando el tráfico.

Se pudo conocer que las personas lesionadas fueron trasladadas con prontitud a la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera de Valencia. Se desconoce el estado de salud de las personas.

Colisión de tres vehículos en la pasarela de La Adobera

Hacemos el llamado a los conductores que transitan en las vías del estado Carabobo, como del país a cumplir las normas impuestas por el INTT. Mantener un solo canal, llevar siempre el cinturón de seguridad.

NO DEJES DE LEER AHORA: Esclarecido el femicidio de la joven de 18 años en Portuguesa

Mantener una velocidad moderada, utilizar la luz de cruce, como a cumplir con los semáforos. Además de llevar siempre los documentos en regla. Recuerda que conducir es una gran responsabilidad.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas