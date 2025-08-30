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La tarde de este viernes 29 de agosto equipos de operaciones viales y cuerpos de seguridad atendieron hecho vial registrado en el km 184 de la Autopista Valencia – Puerto Cabello, sector Trincheras, sentido Puerto Cabello, un vehículo de carga pesada colisionó contra un separador vial tras perder el control, se presume que fue debido a condiciones de humedad en la vía ante la presencia de lluvias. No se registraron lesionados.

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Según el Instituto Autónomo para la Administración, Mantenimiento y Conservación de la Vialidad de Carabobo (Invialca) informó que, el vehículo obstaculizaba en su totalidad los tres canales de la vía por lo que recomendó a los usuarios y conductores hacer uso de vias alternas mientras se moviliza al vehículo siniestrado y se reactiva la circulación en dicho punto.

Trabajadores de Invialca desplegaron un dispositivo especial y canal de contraflujo para agilizar el tránsito e instan a la comunidad a tener precaución ante las condiciones generadas por la lluvia en el sector.

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