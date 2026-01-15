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El equipo de Operaciones Viales del Instituto Autónomo de Vialidad del Estado Carabobo (Invialca) atendió la tarde de este martes 13 de enero, un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 146 de la Autopista Regional del Centro (ARC), específicamente en el tramo correspondiente al municipio Guacara.

El incidente, reportado aproximadamente a las 3:40 p.m., tuvo lugar en el sentido Maracay – Valencia. Según el informe oficial de las autoridades en el sitio, se trató de una colisión por alcance en la que se vieron involucrados dos vehículos:

Vehículo de carga pesada: Una unidad tipo granelero.

Vehículo liviano: Una camioneta pickup, marca JMC, color blanco.

Colisión en la ARC a la altura de Guacara

Producto del fuerte impacto, la unidad de carga quedó obstruyendo los canales lento y medio de la autopista, mientras que la pickup terminó posicionada en el lateral derecho de la rampa de incorporación, lo que generó una restricción parcial del flujo vehicular en la zona.

Respuesta inmediata y mitigación de riesgos

Tras el reporte, las comisiones de Invialca se desplegaron de inmediato en el lugar para ejecutar el protocolo de seguridad vial, orientación al usuario y labores de mitigación de riesgos para garantizar la protección de quienes transitaban por la zona durante el cierre parcial

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