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Dos motorizados fallecidos en Carabobo fueron reportados hoy martes 20 de enero de 2026. Esto en hechos aislados ocurridos durante la mañana de hoy en dos municipios carabobeños. Estos accidentes viales se suman a los que han sucedido en el primer mes del año.

El motorizado fallecido en el municipio Carlos Arvelo quedó identificado como Antonio José Landaeta Linares. Este iba en una motocicleta acompañado de Edwin Sánchez quien resultó lesionado, dijo el Canal de Emergencia.

Se pudo conocer que uno de los motorizados falleció en la Carretera Nacional de Güigüe en el municipio Carlos Arvelo. Mientras que el otro hecho vial ocurrió en la vía El Paíto al sur de Valencia.

Dos motorizados fallecidos en Carabobo hoy martes

En ambos estuvieron autoridades viales del estado Carabobo brindando atención requerida. Los dos cuerpos sin vida fueron llevados a la sede de medicina forense del Hospital Central de Valencia.

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