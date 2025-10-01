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Dos temblores en Carora de magnitud 3 fueron reportados por Funvisis en las últimas horas. Estos ocurrieron cercano a la medianoche y el otro en horas de la madrugada. Recordemos que desde la semana pasada se informó sobre el “enjambre sísmico” en las zonas del occidente del país.

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 11:48 minutos de la noche de ayer 30 de septiembre de 2025. Con una magnitud de 3.7 grados en la Escala de Richter a 23 kilómetros del epicentro en Carora, estado Lara.

A las seis y 25 minutos de la mañana reportaron el segundo movimiento telúrico en Carora, estado Lara. Con una magnitud de 3.8 grados en la Escala de Richter además de una profundidad de 27.8 kilómetros, dijo Funvisis.

Este se registró a 23 kilómetros al suroeste de Carora, destacaron los habitantes de la zona que se mantienen atentos a otros sismos. Desde la semana pasada se han venido registrando varios movimientos telúricos en la zona.

Además de otros estados entre ellos, Falcón, Barinas además de Mérida, Trujillo como en el estado Táchira.

Reportaron dos temblores en Carora de magnitud 3 y uno en Bachaquero

A las 6:35 minutos de la mañana de hoy miércoles 1º de octubre, Funvisis informó de un nuevo sismo en Bachaquero en el estado Zulia. De magnitud 3.7 grados en la Escala de Richter, a 23 kilómetros al oeste de Carora.

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