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El asesinato de un agricultor en Turmero, municipio Santiago Mariño reportaron ayer jueves 28 de agosto de 2025. Dionatan Diosmel Ochoa Marrero fue encontrado sin vida al lado de su vehículo en la calle Camilo Torres.

Ochoa Marrero tenía una propiedad en Rosario de Paya, era muy conocido por los productores de la zona. Los vecinos escucharon detonaciones en horas de la madrugada, pero fue en las primeras horas de la mañana que encontraron al sujeto sin vida.

Reportaron el asesinato de un agricultor en Turmero

El hecho fue informado al CICPC, los funcionarios llegaron al sitio para iniciar el levantamiento del cadáver. Como para recabar pistas y comenzar las averiguaciones de este caso ocurrido en Turmero.

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El cadáver fue llevado al centro de medicina forense ubicado en Caña de Azúcar en Maracay, estado Aragua. El crimen conmocionó a habitantes de la zona, quienes esperan que se logre dar con los autores del hecho.

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