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Un triple asesinato en Falcón mantiene en averiguaciones a la policía cientifica como a los demás cuerpos policiales de esa entidad del país. En horas de la madrugada reportaron el hecho donde fallecieron dos mujeres y un hombre.

Dania Gregoria Gutiérrez de 60 años, su pareja el cual quedó identificado como Kelvin Navas y la hija que no ha sido identificada. Estas personas fueron asesinadas dentro de su casa en el municipio Mauroa, al occidente de Falcón.

En horas de la mañana de hoy llegaron las autoridades a la vivienda ubicada en el callejón Las Flores. Allí comenzaron las investigaciones del trágico hecho, el cual ha sido la tendencia en esa entidad.

Triple asesinato en Falcón, municipio Mauroa

Se presume que el autor del hecho pudo ser alguien conocido por la familia. En la actualidad los cuerpos policiales se mantienen en alerta en un despliegue de seguridad, en las alcabalas falconianas.

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Dijo el periodista Gerardo Morón Sánchez que desde septiembre del año pasado no se reportaba un triple asesinato. Aquella vez ocurrió en el sector Areguito del municipio Unión. Se espera por el resultado de las investigaciones.

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