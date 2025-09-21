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Hace minutos reportaron la explosión de un cilindro de gas en Caracas, el hecho ocurrió en La Esquina del Muerto, parroquia Santa Rosalía. El hecho ocurrió en los puestos de comida rápida que hay en la zona.

Reportaron explosión de cilindro de gas en Caracas

Cuerpo de Bomberos de Caracas como otras autoridades se encuentran atendiendo la situación presentada hace minutos en la capital del país. Se espera un reporte ampliado de lo ocurrido.

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