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Una tragavenado en Los Magallanes de San Diego fue reportada hoy en horas de la mañana. La misma iba a ser capturada para ser reubicada dijo hace minutos el rescatista Jabobo Vidarte en sus redes sociales.

Se trata de una boa constrictor la misma es un ejemplar no venenoso, bomberos y otros conocedores de los ofidios están en el lugar. La misma fue reportada por los habitantes de la zona.

Hallazgo de una tragavenado

Si encuentra una serpiente, mantenga la calma y aleje lentamente sin hacer movimientos bruscos. Si está dentro de casa, salga de la habitación, ciérrela para atraparla y llame a los bomberos.

No atacar con piedras, palos u objetos contundentes, estas generalmente salen luego de lluvias en las zonas. Estas son reubicadas por los bomberos en zonas lejanas.

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