Lo más vistoPortadaRegionesCarabobo

Reportaron hallazgo de una tragavenado en Los Magallanes de San Diego

By Danny Valdiviezo
0
204
una tragavenado en Los Magallanes de San Diego

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Una tragavenado en Los Magallanes de San Diego fue reportada hoy en horas de la mañana. La misma iba a ser capturada para ser reubicada dijo hace minutos el rescatista Jabobo Vidarte en sus redes sociales.

Se trata de una boa constrictor la misma es un ejemplar no venenoso, bomberos y otros conocedores de los ofidios están en el lugar. La misma fue reportada por los habitantes de la zona.

Hallazgo de una tragavenado

Si encuentra una serpiente, mantenga la calma y aleje lentamente sin hacer movimientos bruscos. Si está dentro de casa, salga de la habitación, ciérrela para atraparla y llame a los bomberos.

No atacar con piedras, palos u objetos contundentes, estas generalmente salen luego de lluvias en las zonas. Estas son reubicadas por los bomberos en zonas lejanas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Misión Nevado Carabobo hoy estará en esta zona

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Gobierno nacional revocó concesión a seis líneas aéreas internacionales
Artículo siguiente
Empleada doméstica en Caracas hurtó importante cantidad de dinero y quedó detenida
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes