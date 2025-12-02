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Un hecho vial en la ARC en el distribuidor Divenca fue reportado hoy en horas del mediodía. Donde un vehículo color negro impactó contra un objeto fijo quedando con daños severos.

En el lugar estuvieron equipos de operaciones de Invialca como funcionarios de la PNB Tránsito. Sin lesionados de gravedad, autoridades en la zona realizando labores correspondientes.

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Hecho vial en la ARC en el distribuidor Divenca

Hacemos el llamado a conducir con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo con las normas impuestas por el INTT, manteniendo una velocidad moderada y conservando un solo canal.

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