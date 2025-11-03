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Un hecho vial en la ARC kilómetro 144 fue reportado en la tarde de hoy domingo 2 de noviembre de 2025. Equipos de Operaciones Viales y cuerpos de seguridad atendieron el accidente.

Si informó sobre la colisión lateral entre vehículo particular y vehículo de carga pesada, aparentemente por mala maniobra del vehículo de carga. Con saldo de dos personas, ocupantes del vehículo liviano con lesiones leves, siendo estabilizados en el sitio.

Hecho vial en la ARC kilómetro 144

Fue desplegado dispositivo de seguridad y cierre parcial para el desarrollo de las maniobras para la movilización de los vehículos, saneamiento y reapertura de la vía. El accidente se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de año.

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