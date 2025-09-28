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Pasadas las 6 de la mañana de este domingo 28 de septiembre, un voraz incendio generó alarma en Barcelona, que obligó al desalojo preventivo de urbanizaciones cercanas.

Las llamas iniciaron en los galpones 4 y 5 del Centro Empresarial Ciudad Real, ubicado en el sector Mesones de Barcelona, municipio Simón Bolívar.

Según informó el coronel Jesús Varela, primer comandante del Cuerpo de Bomberos regional y autoridad única del Sistema Integrado Protección Civil y Bomberos (Sigraed), para la extinción total de las llamas asistieron cisternas de bomberos, bomberos marinos y aeronáuticos, una nodriza de la Guardia del Pueblo con 40 mil litros de agua, unidades de la alcaldía de Barcelona y camiones cisternas privados.

“Recibimos un aviso de un incendio y al llegar comprobamos que era en un galpón de 2 mil metros cuadrados. Un incendio que generó la libre combustión y afectó dos galpones de los siete que se encuentran en la estructura”, explicó el funcionario.

Incendio de galpón industrial en Barcelona

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Indicó que más de 30 bomberos lograron controlar las llamas, y después de tres horas de trabajo, seguía en labores de enfriamiento y remoción de escombros en el lugar.

Varela precisó que posterior a estas maniobras se realizará la investigación para determinar el inicio del fuego y las causas.

Por el siniestro, dijo el vocero, no se reportan heridos ni víctimas.

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