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Reportaron incendio de un vehículo en la Variante Yagua San Diego

By Redacción Carabobo
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incendio de un vehículo en la Variante Yagua San Diego
Foto: Notisandiego.

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El incendio de un vehículo en la Variante Yagua San Diego fue reportado este domingo 25 de enero en horas de la noche. El vehículo Chevrolet Impala año 1982 se incendió en la referida arteria vial sentido Naguanagua San Diego.

Al lugar llegaron autoridades viales del estado Carabobo pata atender la situación presentada. Entre ellos Bomberos de San Diego, equipo de operaciones de Invialca y personal de la PNB tránsito terrestre.

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Foto: Notisandiego.

Incendio de un vehículo en la Variante Yagua San Diego

El automóvil se fue incendiando en la parte delantera hasta que las llamas tomaron toda la parte interna del vehículo. No hubo personas lesionadas en el lugar, solo reportaron pérdidas materiales.

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