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El incendio de un vehículo en la Autopista Valencia Puerto Cabello, no dejó lesionados, el hecho lo informó Invialca en sus redes sociales. El equipo de Operaciones Viales y cuerpos de seguridad atendieron hecho vial, incendio de vehículo particular, ocurrido ayer domingo.

Registrado a la altura del kilómetro 197 de la Autopista Valencia – Puerto Cabello, sentido Valencia, sin lesionados. Al recibir el reporte los equipos desplegaron el dispositivo de seguridad y cierre parcial correspondiente.

Incendio de vehículo en la Autopista Valencia Puerto Cabello

Para realizar las labores de mitigación y extinción del incendio vehicular, procediendo posteriormente a la eliminación de riesgos, movilización del vehículo, limpieza y reapertura de la vía.

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