Compartir

Hoy miércoles reportaron el incendio de un vehículo en la Intercomunal La Isabelica Plaza de Toros. El hecho ocurrió adyacente a la estación de servicio Hipódromo, afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jacobo Vidarte Donaire (@jacobovidartenews)

Incendio de vehículo en la Intercomunal La Isabelica

La camioneta color blanco, sufrió severos daños en su interior debido al incendio. Un vehículo de la alcaldía de Valencia, como personas que pasaban por el lugar pudieron prestar apoyo para poder sofocar las llamas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas