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Reportaron incendio de vehículo en la Intercomunal La Isabelica (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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incendio de vehículo en la Intercomunal La Isabelica

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Danny Valdiviezo
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Hoy miércoles reportaron el incendio de un vehículo en la Intercomunal La Isabelica Plaza de Toros. El hecho ocurrió adyacente a la estación de servicio Hipódromo, afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Incendio de vehículo en la Intercomunal La Isabelica

La camioneta color blanco, sufrió severos daños en su interior debido al incendio. Un vehículo de la alcaldía de Valencia, como personas que pasaban por el lugar pudieron prestar apoyo para poder sofocar las llamas.

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SourceJacobo Vidarte
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