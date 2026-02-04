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Mar de fondo fue reportado en La Guaira y Falcón desde ayer en horas de la tarde y hoy en horas de la mañana. Dicho fenómeno marino genera un fuerte oleaje en la costa, reportaron desde La Guaira como de Falcón.

Las olas estaban llegando con fuerza en horas de la mañana afectando la actividad pesquera. Mientras que las olas llegaban a la orilla con alta intensidad. Los peñeros que se encontraban en el agua voltearon debido a la violencia de las olas.

Indicaron pobladores del litoral central como de Falcón que en los meses de febrero, marzo o abril suelen ocurrir este tipo de oleaje. El cual sobrepasa los límites habituales de altura como de la orilla.

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Mar de fondo en La Guaira y Falcón, ¿Qué lo origina?

El mar de fondo es originado por tormentas, vientos intensos y sistemas de baja presión que ocurren en alta mar, a menudo a miles de kilómetros de distancia de la costa. Este fenómeno genera un oleaje largo y continuo que viaja por el océano sin necesidad de viento local, propagándose hasta llegar a las playas.

Origen lejano: A diferencia del «mar de viento» local, el mar de fondo se produce por perturbaciones atmosféricas distantes.

Características: Las olas tienen una base ancha, crestas redondeadas y viajan en periodos largos (15 a 30 segundos).

Efectos: Al llegar a la costa, provocan olas altas, fuertes corrientes de arrastre y, a menudo, no coinciden con el viento local en la playa.

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