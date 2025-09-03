Compartir

Un nuevo accidente en la avenida Julio Centeno en San Diego fue reportado la noche de ayer 2 de septiembre de 2025. Pasada las nueve de la noche se informó sobre el hecho vial que involucró un vehículo liviano color azul y una moto.

El siniestro ocurrió a la altura del semáforo del centro comercial Metro Plaza, siendo este el segundo accidente ocurrido esta semana en el mismo sitio en horas de la noche. Al lugar llegaron autoridades viales.

Como paramédicos y bomberos del municipio San Diego, el motorizado tuvo que ser trasladado hasta el hospitalito de San Diego. El vehículo Chevrolet Aveo color azul quedó con severos daños en la parte delantera.

Nuevo accidente en la avenida Julio Centeno en San Diego

Los conductores que transitaban por la avenida enseguida reportaron el hecho a los números de emergencia. Se hace el llamado a las personas que transitan por la avenida Don Julio Centeno como por otras avenidas del país a cumplir con las normas impuestas por el INTT.

NO DEJES DE LEER AHORA: Choque de camión con una gandola en el peaje de La Entrada no dejó lesionados

Respetar las luces del semáforo, conducir a una velocidad moderada, además de hacerlo por un solo canal. Los motorizados deben portar el casco certificado además de la indumentaria adecuada.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas