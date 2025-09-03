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Un nuevo incendio en las adyacencias del mercado La Cebollera reportaron hace minutos en la avenida Farriar. Hasta ahora los bomberos de Valencia están en el sitio sofocando las llamas en el lugar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jacobo Vidarte Donaire (@jacobovidartenews)

Incendio en las adyacencias del mercado La Cebollera

Dicho incendio se presentó en una de las zonas que hay cerca del lugar. Autoridades, entre ellos policías como bomberos están en el lugar. No se ha indicado de personas lesionadas en el lugar.

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