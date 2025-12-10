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Un temblor frente a la Península de Paraguaná reportaron en la madrugada de hoy 10 de diciembre de 2025. Esta semana, el pasado lunes, Funvisis había informado sobre un movimiento telúrico.

A la 1:40 minutos de la madrugada se reportó sobre el nuevo sismo de magnitud 2.6 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de 32,8 kilómetros, dijo la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

Este fue uno de los dos movimientos que se han reportado hoy, el otro fue en Bachaquero estado Zulia. A las 4:04 minutos de la madrugada se reportó sobre un nuevo movimiento telúrico en esta zona del Zulia.

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Temblor frente a la Península de Paraguaná

Con una magnitud de 2.4 grados en la Escala de Rihcter, además de una profundidad de 23,9 kilómetros al este de Bachaquero. Desde hace unos meses en Bachaquero se siguen reportando temblores.

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Bachaquero fue el centro donde se reportó un enjambre sísmico hace unos meses ya. Esta zona junto a otras del occidente del país, como Carora, Táchira, Mérida y Trujillo reportaron sismos fuertes.

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