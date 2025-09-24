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Reportaron siniestro en la pista de aterrizaje de Maiquetía (VIDEOS)

By Redacción Carabobo
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Reportaron siniestro en la pista de aterrizaje de Maiquetía

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Redacción Carabobo
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Hoy reportaron el siniestro en la pista de aterrizaje de Maiquetía en el Aeropuerto internacional Simón Bolívar. Destacó el diario 2001 sobre un supuesto accidente aéreo con una aeronave en las instalaciones del terminal.

“Bomberos aeronáuticos acudieron de inmediato al lugar para sofocar las llamas y controlar la situación. Hasta el momento, se trata de un vuelo privado y las autoridades no han ofrecido detalles del caso”, dijo La Verdad de Vargas.

Se trata de un Learjet 55, matrícula YV3440, la tripulación estaría conformada por Riger Bermúdez y David Daza, dijo el Canal Patria Digital.

Siniestro en la pista de aterrizaje de Maiquetía

Fuentes extraoficiales indicaron que dicho accidente sería provocado por fuertes ráfagas de viento que se reportaron hace unas horas en la pista del aeropuerto internacional.

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