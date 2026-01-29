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Reportaron sismo en la Vela de Coro de magnitud 3.4

By Redacción Carabobo
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sismo en la Vela de Coro de magnitud 3.4

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Un sismo en la Vela de Coro de magnitud 3.4 fue reportado en la mañana de hoy jueves 29 de enero de 2026 por Funvisis. A las 9:42 minutos de la mañana se informó del movimiento telúrico de profundidad de 12.8 kilómetros.

El temblor tuvo un epicentro a 40 kilómetros al norte de la Vela de Coro, el mismo no dejó daños estructurales. Este sismo se suma a los que han reportado en la madrugada y la mañana de hoy jueves.

También la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) indicó de un temblor en Bachaquero, estado Zulia. Este tuvo una magnitud de 3.1 a 45 kilómetros de esa zona y con una profundidad de 6.1 kilómetros.

A las 12:20 minutos de la medianoche, Funvisis indicó de un sismo en Bachaquero, estado Zulia. Con una magnitud de 3.9 grados en la Escala de Richter, y una profundidad de 9.5 kilómetros.

Sismo en la Vela de Coro de magnitud 3.4, ¿qué hacer ante un temblor?

En caso de sismo, mantén la calma y aplica la regla de «Agáchate, Cúbrete y Sujétate» (debajo de una mesa resistente o contra una pared, protegiendo cabeza y cuello). Durante el movimiento, alejándote de ventanas y objetos que puedan caer.

Si manejas, detente en un lugar seguro; y tras el temblor, evacúa a una zona segura y revisa fugas, siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades.

Agáchate, Cúbrete y Sujétate: Si hay una mesa o escritorio, métete debajo y agárrate de una pata; si no, agáchate junto a una pared interior y cúbrete cabeza y cuello con brazos o algo que tengas.

Aléjate de peligros: Mantente lejos de ventanas, espejos, muebles pesados, lámparas y objetos que puedan caer.

En edificios: No uses ascensores; las escaleras son la opción si necesitas evacuar.

En la calle: Aléjate de edificios, postes, árboles y cables eléctricos. Si manejas, detén tu vehículo en un lugar seguro y espera.

Evita el pánico: No corras, no grites, no empujes; mantén la calma y ayuda a los más vulnerables (niños, ancianos, personas con discapacidad).

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SourceFunvisis
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