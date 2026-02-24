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Sismos en los estados Lara y Trujillo fueron reportados en las últimas horas por la Fundación Venezolana para las Investigaciones Sismológicas (Funvisis). Ambos temblores no afectaron vialidad como tampoco infraestructuras.

A las 12:36 minutos de la medianoche, se reportó un temblor en la población de Isnotú con una magnitud de 2.6 grados en la Escala de Richter. Y una profundidad de 18 kilómetros con un epicentro de 51 kilómetros al norte de Isnotú.

Mientras que a las 7:32 minutos de esta mañana, Funvisis informó sobre el segundo movimiento telúrico. Este fue reportado desde Quibor en el estado Lara con una magnitud de 3.4 grados en la Escala de Richter.

Además este temblor tuvo una profundidad de cinco kilómetros con un epicentro de 13 kilómetros al sureste de Quibor dijo Funvisis. No se había reportado sismos en Venezuela desde el sábado, cuando ocurrió un temblor de 3.0 en Irapa, estado Sucre.

Reportaron sismos en los estados Lara y Trujillo en las últimas horas, ¿qué hacer en caso de un temblor?

En caso de sismo, la prioridad es mantener la calma, protegerse bajo una estructura fuerte (mesa o escritorio), alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y no usar ascensores. Durante el temblor, «Agáchese, Cúbrase y Agárrese».

Evacúe de manera ordenada después del movimiento y diríjase al punto de reunión. Mantenga la calma: No corra ni grite, evite el pánico. Protéjase: Si está adentro, ubíquese bajo mesas resistentes, escritorio o en zonas estructurales seguras. Aléjese de ventanas, vidrios, espejos y muebles pesados.

No evacúe durante el sismo: Es más peligroso salir durante el movimiento que protegerse adentro. Si está en la calle: Aléjese de edificios, postes, árboles y cables eléctricos. Si está en vehículo: Deténgase lentamente en un lugar seguro, lejos de puentes o postes, y quédese dentro.

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