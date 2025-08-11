Compartir

En horas de la madrugada de hoy reportaron un temblor en Falcón, el movimiento telúrico ocurrió en la zona oeste de esa entidad a cuatro kilómetros de la frontera con el estado Zulia. Dijo la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

A la 1:14 minutos de la madrugada de hoy lunes 11 de agosto ocurrió el sismo, a 41 kilómetros al noroeste de Mene Mauroa con una profundidad de 30 kilómetros. La magnitud del mismo fue de 3.3 en la Escala de Richter.

Este sismo se une a los que se han reportado en el país en lo que va de mes, siendo el estado Sucre el estado donde se han concentrado la mayor cantidad de movimientos sísmicos. Se han reportado otros en zonas del occidente del país.

El sismo no dejó daños en viviendas como tampoco en vialidad o postes de alumbrado público. Como tampoco se registraron réplicas, en horas de la madrugada de hoy.

Reportaron temblor en Falcón, ubicación de Mene Mauroa

Mene de Mauroa es una población ubicada en el estado Falcón, específicamente en el municipio Mauroa. Es conocida como «El Pueblo que sembró su Petróleo» y se encuentra a 188 kilómetros de Santa Ana de Coro y a 4 kilómetros de la frontera con el estado Zulia.

NO DEJES DE LEER AHORA: Reportaron sismo cerca de la Península de Paraguaná

Para ser más preciso, Mene de Mauroa es la capital del municipio Mauroa. El municipio, que fue creado el 5 de febrero de 1948, está dividido en tres parroquias: Mene Mauroa, Casigua y San Félix. La población total del municipio es de 20.755 habitantes.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas