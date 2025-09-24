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Usuarios de redes sociales reportaron temblor en varias zonas del país, hace minutos. Hace unos instantes habían reportado sismo en Bachaquero estado Zulia. El reporte de Funvisis, destacó que fue de 3.9 grados en la Escala de Richter.

Con el epicentro a 26 kilómetros al sureste de Bachaquero. A las 6:22 minutos se reportó el segundo movimiento en La Ceiba, de magnitud 5.4 en la Escala de Richter. Funvisis había dicho en principio que el temblor habñia sido en Barinas y luego cambió al Zulia.

En la Iglesia de Santa Bárbara de Maracaibo reportaron daños en una de las torres. Una de las cruces cayó al piso, como se reportaron estantes caídos en supermercados como en abastos.

Una de las replicas, dijo Funvisis tuvo como epicentro, Bachaquero con una magnitud de 4.9 en la Escala de Richter. Esta se reportó a las 6:29 minutos de la tarde.

Las réplicas se han sentido luego de las siete de la noche, al occidente de Venezuela, con temblores en Carora estado Lara como en Mene Mauroa en Falcón. Como en Valera, estos por el orden de los 3.5 grados.

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Temblor en varias zonas del país

El mismo lo reportaron en zonas del centro como del occidente del país.

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