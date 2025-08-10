Compartir

Tres accidentes de tránsito en Carabobo fueron reportados en horas de la tarde y la noche de hoy sábado 9 de agosto de 2025. En horas de la noche pasando la fábrica de asfalto, sentido Guacara informaron de un accidente de tránsito.

Una moto derrapó tras salirse uno de sus cauchos. Como resultado del incidente, hay dos personas lesionadas. Unidades del 0800 Bigote están brindando una rápida respuesta a la emergencia y se encuentran en el lugar para atender a los lesionados.

A las 5:38 de la tarde: Valencia, se reportó un accidente de motorizado en la entrada de la Urbanización Industrial Calicanto, específicamente en la antigua Pienme. El lesionado está siendo atendido por paramédicos de 0800 Bigote, quienes lo están trasladando a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia para recibir atención médica urgente.

Tres accidentes de tránsito en Carabobo hoy sábado

Tocuyito, Municipio Libertador. En la Troncal 5 de la Autopista Circunvalación Sur, sentido Campo de Carabobo – Valencia, se registró un hecho vial cuando un motorizado que transportaba un remolque con chatarra perdió el control y volcó.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Atentos! Nuevas tarifas del peaje en Carabobo

Se reportó un lesionado y otras dos personas con escoriaciones y impresiones debido al accidente. El lesionado fue trasladado por una unidad de ambulancia del Cuerpo de Bomberos del Municipio Libertador de Tocuyito.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas